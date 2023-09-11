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Памфилова: сайт ЦИК подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью 16 часов

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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что сайт ЦИК подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью 16 часов.
Памфилова: сайт ЦИК подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью 16 часов
  • Gettyimages.ru

По её словам, всего портал ЦИК России пережил за прошедшие дни 175 тыс. «потенциально опасных воздействий».

«На самом деле это были достаточно мощные, острые и сильные удары. Из них почти 90 тыс. — это воздействие высокой активности, били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде», — цитирует её ТАСС.

Также она добавила, что портал подвергся трём DDoS-атакам, общей продолжительностью более 16 часов.

«Более 16 часов били в одно место со всей своей дурацкой мощью. Выдержали», — сказала Памфилова.

Ранее Памфилова сообщила о 15 528 DDoS-атаках на систему ДЭГ 9 сентября.

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