Памфилова: сайт ЦИК подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью 16 часов

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что сайт ЦИК подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью 16 часов.

По её словам, всего портал ЦИК России пережил за прошедшие дни 175 тыс. «потенциально опасных воздействий».

«На самом деле это были достаточно мощные, острые и сильные удары. Из них почти 90 тыс. — это воздействие высокой активности, били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде», — цитирует её ТАСС.

Также она добавила, что портал подвергся трём DDoS-атакам, общей продолжительностью более 16 часов.

«Более 16 часов били в одно место со всей своей дурацкой мощью. Выдержали», — сказала Памфилова.

Ранее Памфилова сообщила о 15 528 DDoS-атаках на систему ДЭГ 9 сентября.