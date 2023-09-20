Памфилова: на выборах президента в 2024 году возможно многодневное голосование

Выборы президента России, которые запланированы на март 2024 года, могут пройти в течение нескольких дней. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Как информирует РИА Новости, Памфилова добавила, что нельзя не реагировать на запросы общества.

«Мы не от хорошей жизни придумали в своё время многодневное голосование — была пандемия. Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить... Сейчас другие условия. Во-первых, наши граждане-избиратели почувствовали, насколько это удобно», — сказала глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила, что в едином дне голосования приняли участие более 45 млн избирателей, средняя явка составила 43,5%.

Также она заявила, что правильность решения о применении многодневной формы голосования доказала сама жизнь.