Памфилова: на выборах президента в 2024 году возможно многодневное голосование
- РИА Новости
Как информирует РИА Новости, Памфилова добавила, что нельзя не реагировать на запросы общества.
«Мы не от хорошей жизни придумали в своё время многодневное голосование — была пандемия. Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить... Сейчас другие условия. Во-первых, наши граждане-избиратели почувствовали, насколько это удобно», — сказала глава ЦИК.
Ранее Памфилова заявила, что в едином дне голосования приняли участие более 45 млн избирателей, средняя явка составила 43,5%.
Также она заявила, что правильность решения о применении многодневной формы голосования доказала сама жизнь.