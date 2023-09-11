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Памфилова заявила, что более 45 млн избирателей приняли участие в голосовании

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В едином дне голосования приняли участие более 45 млн избирателей, средняя явка составила 43,5%, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Памфилова заявила, что более 45 млн избирателей приняли участие в голосовании
  • РИА Новости

«По информации на 09:00... приняли участие более 45 млн из потенциальных 67 млн, средняя явка составила 43,5%... Это самая высокая явка начиная с 2017 года», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что действующий глава столицы Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города.

Также сообщалось, что Андрей Воробьёв побеждает на выборах губернатора Московской области с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов УИК.

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