Узнать больше

Воробьёв побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов

Короткая ссылка
Андрей Воробьёв побеждает на выборах губернатора Московской области с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов УИК.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Таким образом, Воробьёв от «Единой России» получил 83,68% голосов (3 078 424).

Александр Наумов от КПРФ получил 6,37% голосов (234 212), Кирилл Жигарев от ЛДПР — 4,82% (177 210), и Анатолий Никитин от СРЗП — 4,06% (149 262).

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко от «Единой России» побеждает на выборах губернатора Алтайского края с 76,16% голосов.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что голосование во всех регионах завершено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить