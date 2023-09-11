Воробьёв побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов

Андрей Воробьёв побеждает на выборах губернатора Московской области с 83,68% голосов после обработки 100% протоколов УИК.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Таким образом, Воробьёв от «Единой России» получил 83,68% голосов (3 078 424).

Александр Наумов от КПРФ получил 6,37% голосов (234 212), Кирилл Жигарев от ЛДПР — 4,82% (177 210), и Анатолий Никитин от СРЗП — 4,06% (149 262).

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко от «Единой России» побеждает на выборах губернатора Алтайского края с 76,16% голосов.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что голосование во всех регионах завершено.