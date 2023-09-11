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Виктор Томенко побеждает на выборах губернатора Алтайского края с 76,16% голосов

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Виктор Томенко от «Единой России» побеждает на выборах губернатора Алтайского края с 76,16% голосов.

Об этом свидетельствуют данные российского ЦИК после обработки 100% протоколов.

Таким образом, Томенко набрал 76,16% голосов избирателей, в то время как Евгения Боровикова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 9,46%, Сергей Булаев (ЛДПР) — 7,96%, а Сергей Малинкович от партии «Коммунисты России» — 4,17%.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин после подсчёта 85,22% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) набрал 76,4% голосов на выборах мэра Москвы.

Айсен Николаев лидирует на выборах главы Якутии с 77,3% голосов после обработки 90,51% протоколов.

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