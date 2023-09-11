Айсен Николаев лидирует на выборах главы Якутии с 77,3% голосов после обработки 90,51% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Так, Николаев от «Единой России» набирает 77,3% голосов избирателей, а на втором месте — Виктор Губарев (КПРФ), у которого 9,73% голосов.

При этом Гаврил Парахин от ЛДПР получил поддержку 5,15% проголосовавших, а Игорь Борисов («Коммунисты России») — 4,92%.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что голосование во всех регионах завершено.

Сообщалось, что «Единая Россия» лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов в заксобрание Забайкалья.