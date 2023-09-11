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«Единая Россия» лидирует с 56,99% голосов на выборах в заксобрание Забайкалья

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«Единая Россия» лидирует с 56,99% голосов на выборах депутатов в заксобрание Забайкалья.

Об этом свидетельствуют данные российского ЦИК после обработки 99,35% протоколов.

Таким образом, партия «Единая Россия» набирает 56,99%, ЛПДР — 15,55%, КПРФ — 9,85%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 6,3% и «Новые люди» — 4,12%.

Согласно информационным экранам Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, Сергей Собянин набрал 2 444 918 голосов в результате подсчёта 91,3% протоколов на выборах мэра Москвы.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что более 3 млн избирателей в 25 субъектах воспользовались функцией дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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