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Собянин набрал почти 2,45 миллиона голосов после подсчёта 91,3% протоколов

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Сергей Собянин набрал 2 444 918 голосов в результате подсчёта 91,3% протоколов на выборах мэра Москвы.

Об этом говорится на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Голоса, согласно данным на экранах в группе разбора, распределились следующим образом: Собянин С.С. — 2 444 918 голосов, Зюганов Л.А. — 261 323 голоса, Чернышов Б.А. — 181 025 голосов.

Кроме того, первый зампред руководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Государственной думе Дмитрий Гусев набрал 126 150 голосов и вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 170 517 голосов.

В Москве завершилось голосование на выборах мэра. Избирательные участки в течение трёх дней — с 8 по 10 сентября — работали с 08:00 до 20:00 мск.

Также москвичи могли проголосовать онлайн через портал дистанционного электронного голосования.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев высоко оценил явку на выборах в Москве.

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