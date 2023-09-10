«Важен каждый голос»: начался заключительный день голосования на выборах мэра Москвы

В Москве стартовал третий день выборов мэра и депутатов в 13 округах ТиНАО, которые проходят с 8 по 10 сентября. Участки завершат работу в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов. Вечером 9 сентября в Мосгоризбиркоме сообщили, что более 2,5 млн человек приняли участие в выборах.

АГН «Москва»

© Артур Новосильцев