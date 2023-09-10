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«Важен каждый голос»: начался заключительный день голосования на выборах мэра Москвы

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Роман Шимаев
В Москве стартовал третий день выборов мэра и депутатов в 13 округах ТиНАО, которые проходят с 8 по 10 сентября. Участки завершат работу в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов. Вечером 9 сентября в Мосгоризбиркоме сообщили, что более 2,5 млн человек приняли участие в выборах.
«Важен каждый голос»: начался заключительный день голосования на выборах мэра Москвы
  • АГН «Москва»
  • © Артур Новосильцев
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  • 10 сентября 2023

    Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова назвала неплохой явку на выборах мэра и депутатов в 13 округах ТиНАО.

    «Вчера к исходу дня это было 335 791 голос был отдан на бумажных бюллетенях, поэтому мы видим, что количество проголосовавших в Москве превышает 2,6 миллиона человек, поэтому считаем, что явка неплохая, и надеемся, что она станет ещё лучше», — цитирует её РИА Новости.

  • Явка на выборы мэра за два дня составила более 33%, сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгоризбирком.

    «На участках избиратели голосовали вчера и сегодня с 08:00 до 20:00. Впереди ещё один день для голосования на выборах мэра Москвы. Дистанционное электронное голосование стартовало 8 сентября в 08:00 и не прекращается до 19:59 завтрашнего дня. Сегодня к 20:00 общая явка превысила 33%», — сказал собеседник агентства.

  • Как отмечают в Общественном штабе по наблюдению за выборами, наблюдение за ходом выборов не прекращается ни на минуту.

    «Должность мэра города — очень ответственная, её должен занять тот, кому москвичи по-настоящему доверяют. На уровне района не менее значима работа муниципальных депутатов. Пусть жители ТиНАО выберут тех, в кого верят. Важен каждый голос!» — сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

  • Добрый день, уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую заключительному дню голосования на выборах мэра Москвы.

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