«Важен каждый голос»: начался заключительный день голосования на выборах мэра Москвы
- АГН «Москва»
- © Артур Новосильцев
-
10 сентября 2023
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова назвала неплохой явку на выборах мэра и депутатов в 13 округах ТиНАО.
«Вчера к исходу дня это было 335 791 голос был отдан на бумажных бюллетенях, поэтому мы видим, что количество проголосовавших в Москве превышает 2,6 миллиона человек, поэтому считаем, что явка неплохая, и надеемся, что она станет ещё лучше», — цитирует её РИА Новости.
-
Явка на выборы мэра за два дня составила более 33%, сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгоризбирком.
«На участках избиратели голосовали вчера и сегодня с 08:00 до 20:00. Впереди ещё один день для голосования на выборах мэра Москвы. Дистанционное электронное голосование стартовало 8 сентября в 08:00 и не прекращается до 19:59 завтрашнего дня. Сегодня к 20:00 общая явка превысила 33%», — сказал собеседник агентства.
-
Как отмечают в Общественном штабе по наблюдению за выборами, наблюдение за ходом выборов не прекращается ни на минуту.
«Должность мэра города — очень ответственная, её должен занять тот, кому москвичи по-настоящему доверяют. На уровне района не менее значима работа муниципальных депутатов. Пусть жители ТиНАО выберут тех, в кого верят. Важен каждый голос!» — сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.
-
Добрый день, уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую заключительному дню голосования на выборах мэра Москвы.