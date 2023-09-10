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В ЦИК высоко оценили явку на выборах в Москве

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев высоко оценил явку на выборах в Москве.
В ЦИК высоко оценили явку на выборах в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Я думаю, что это плотная явка, на выборах мэра Москвы рекордная явка, это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной и исполнительной власти, и мэра, который многое сделал для того, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор на ближайшие пять лет», — заявил Булаев.

Ранее на всех избирательных участках столицы завершилось голосование на выборах мэра.

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