Памфилова заявила о правильности применения многодневной формы голосования

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что правильность решения о применения многодневной формы голосования доказала сама жизнь.

«Жизнь доказала правильность принятого решения, поскольку самое главное — избиратель принял эту форму», — цитирует её ТАСС.

Памфилова отметила, что социологические опросы показали, что людям нравится удобство такого формата и возможность планировать своё время для того, чтобы сходить и проголосовать.

Ранее Памфилова заявила, что проголосовать дистанционно на предстоящих выборах изъявили желание более 1,2 млн человек.