Памфилова заявила о правильности применения многодневной формы голосования
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«Жизнь доказала правильность принятого решения, поскольку самое главное — избиратель принял эту форму», — цитирует её ТАСС.
Памфилова отметила, что социологические опросы показали, что людям нравится удобство такого формата и возможность планировать своё время для того, чтобы сходить и проголосовать.
Ранее Памфилова заявила, что проголосовать дистанционно на предстоящих выборах изъявили желание более 1,2 млн человек.