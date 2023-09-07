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Памфилова заявила о правильности применения многодневной формы голосования

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Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что правильность решения о применения многодневной формы голосования доказала сама жизнь.
Памфилова заявила о правильности применения многодневной формы голосования
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Kutyaev

«Жизнь доказала правильность принятого решения, поскольку самое главное — избиратель принял эту форму», — цитирует её ТАСС.

Памфилова отметила, что социологические опросы показали, что людям нравится удобство такого формата и возможность планировать своё время для того, чтобы сходить и проголосовать.

Ранее Памфилова заявила, что проголосовать дистанционно на предстоящих выборах изъявили желание более 1,2 млн человек.

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