Памфилова заявила о желании 1,2 млн человек проголосовать дистанционно

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что проголосовать дистанционно на предстоящих выборах изъявили желание более 1,2 млн человек.

Об этом она заявила в информационном центре комиссии.

«По состоянию на вчерашний вечер заявление на участие в ДЭГ подали более 1 200 000 человек», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется.

Ранее организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.