Памфилова заявила о желании 1,2 млн человек проголосовать дистанционно
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Об этом она заявила в информационном центре комиссии.
«По состоянию на вчерашний вечер заявление на участие в ДЭГ подали более 1 200 000 человек», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется.
Ранее организаторы акции «Миллион призов» рассказали о старте программы для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах.