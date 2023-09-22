В Москве запустили пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов с ХОБЛ

В Москве запустили пилотный проект по дистанционному мониторингу пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Сеченовский университет Минздрава России.

«Хроническая обструктивная болезнь лёгких — это одно из наиболее распространённых и инвалидизирующих заболеваний в России. От врача требуется индивидуальный подход к выбору терапии для каждого пациента», — заявил проректор по международной и научной деятельности университета Денис Бутнару.

Дистанционный мониторинг призван обеспечить непрерывное наблюдение за пациентами и (при необходимости) быструю корректировку лечения.

В проекте примут участие около 360 человек. Итоги будут подведены до конца года.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Сергей Авдеев рассказал, что в пульмонологии по различным направлениям есть перспективы и революционные изменения.