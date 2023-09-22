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Врач Мелёхин предупредил о риске развития гиподинамии из-за постоянной езды на автомобиле

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Спортивный врач Илья Мелёхин заявил, что если постоянно ездить на автомобиле и не заниматься физической активностью, то возникнет риск развития гиподинамии.
Врач Мелёхин предупредил о риске развития гиподинамии из-за постоянной езды на автомобиле
  • Gettyimages.ru
  • © JosuOzkaritz

«Гиподинамия — это недостаток движения, то, что нас сопровождает на протяжении всей нашей жизни. Мы стали меньше ходить, меньше двигаться, больше ездить. На работу мы едем на машине, а на самой работе мы сидим», — отметил Мелёхин в беседе с «Радио 1».

По его словам, при сидячем образе жизни также происходит сильная нагрузка на позвоночник, что может привести к смещению позвонков или образованию грыжи.

«Даже если машина комфортная, хорошая, с амортизаторами, всё равно это сидячее положение», — считает врач.

Как добавил Мелёхин, желательно делать разминку, устраивать пробежки, не пользоваться лифтом.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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