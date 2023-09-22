Терапевт Рябков допустил связь осенней усталости с хроническими заболеваниями

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что осенняя усталость может быть связана с хроническими заболеваниями.

«Похолодание, уменьшение количества солнечных дней, а подчас и просто плохая погода, постепенное уменьшение длины светового дня заставляют нас проводить всё больше времени в помещениях. Это, в свою очередь, способствует появлению или усилению гиподинамии (снижению двигательной активности), перегрузке нервной системы, дневной сонливости и нарушению структуры ночного сна», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в осенний период нередко обостряются хронические заболевания, в том числе астения, гастрит, язвенная болезнь, депрессия.

Как считает эксперт, важно каждый день поддерживать физическую активность, проводить больше времени на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.