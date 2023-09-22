Узнать больше

Терапевт Рябков допустил связь осенней усталости с хроническими заболеваниями

Короткая ссылка
Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что осенняя усталость может быть связана с хроническими заболеваниями.
Терапевт Рябков допустил связь осенней усталости с хроническими заболеваниями
  • Gettyimages.ru
  • © Everste

«Похолодание, уменьшение количества солнечных дней, а подчас и просто плохая погода, постепенное уменьшение длины светового дня заставляют нас проводить всё больше времени в помещениях. Это, в свою очередь, способствует появлению или усилению гиподинамии (снижению двигательной активности), перегрузке нервной системы, дневной сонливости и нарушению структуры ночного сна», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в осенний период нередко обостряются хронические заболевания, в том числе астения, гастрит, язвенная болезнь, депрессия.

Как считает эксперт, важно каждый день поддерживать физическую активность, проводить больше времени на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить