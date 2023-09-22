В Севастополе повысили меры безопасности для уборки частей сбитой ракеты

Оперштаб Севастополя повысил меры безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты. В ближайшие 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова нужно будет проследовать в кинотеатр «Победа» на Большой Морской или к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева, откуда автобусами людей будут вывозить к кинотеатру.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Ничего брать с собой не надо. После того, как спецслужбы все уберут, — все смогут вернуться домой», — написал он в своём Telegram-канале.

Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет.

Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.

На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.

От ударной волны при ракетной атаке повыбивало стёкла в десяти жилых домах в центре города.