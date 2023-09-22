В Севастополе повысили меры безопасности для уборки частей сбитой ракеты
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Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Ничего брать с собой не надо. После того, как спецслужбы все уберут, — все смогут вернуться домой», — написал он в своём Telegram-канале.
Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет.
Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.
На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.
От ударной волны при ракетной атаке повыбивало стёкла в десяти жилых домах в центре города.