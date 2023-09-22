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В центре Севастополя из-за ракетного удара в десяти домах повыбивало стёкла

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От ударной волны при ракетной атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе повыбивало стёкла в десяти жилых домах в центре города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Люди не пострадали, отметил он.
В центре Севастополя из-за ракетного удара в десяти домах повыбивало стёкла
  • РИА Новости

Вице-губернатору Евгению Горлову поручено подсчитать ущерб и устранить повреждения.

Управляющие компании с оперативными службами сейчас продолжают подомовой обход территории в центральной части, остекление окон уже ведётся, отметил глава города.

На данный момент в домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение, электроснабжение и снижены параметры водоснабжения.

«Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время, пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен — всё будет включено. Прошу набраться терпения», — сказал Развожаев.

Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет.

Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.

На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.

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