Эндокринолог Жиляев высказался о влиянии COVID-19 на развитие ожирения
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«Прямой связи, что сам вирус что-то меняет в организме, и это приводит к набору веса, не выявили. Нет исследований, которые это бы как-то доказали. Однако коронавирус в целом повлиял на распространённость избыточного веса», — сказал эксперт в беседе с НСН.
По его словам, многие набрали вес во время пандемии, то есть коронавирус повлиял на ситуацию опосредованно — люди стали меньше двигаться, проводили время дома, у многих поменялось питание.
«Также коронавирус привнёс много стресса, в связи с чем люди просто заедали это стрессовое состояние», — добавил Жиляев.
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