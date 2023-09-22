Эндокринолог Жиляев высказался о влиянии COVID-19 на развитие ожирения

Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

«Прямой связи, что сам вирус что-то меняет в организме, и это приводит к набору веса, не выявили. Нет исследований, которые это бы как-то доказали. Однако коронавирус в целом повлиял на распространённость избыточного веса», — сказал эксперт в беседе с НСН.

По его словам, многие набрали вес во время пандемии, то есть коронавирус повлиял на ситуацию опосредованно — люди стали меньше двигаться, проводили время дома, у многих поменялось питание.

«Также коронавирус привнёс много стресса, в связи с чем люди просто заедали это стрессовое состояние», — добавил Жиляев.

Ранее врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая в беседе с газетой «Известия» рассказала о метеозависимости.