Полиция оцепила территорию штаба ЧФ в Севастополе

Полиция оцепила территорию штаба Черноморского флота в Севастополе в радиусе двух кварталов после ракетного удара.

Об этом сообщает ТАСС.

Пешеходов просят идти в обход территории штаба флота, проезд также запрещён.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.

В городе объявили отбой ракетной и авиационной опасности, однако в центр города пока лучше не выезжать, сообщили власти. Дороги перекрыты, идёт ряд специальных мероприятий.