Полиция оцепила территорию штаба ЧФ в Севастополе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Пешеходов просят идти в обход территории штаба флота, проезд также запрещён.
22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.
На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.
В городе объявили отбой ракетной и авиационной опасности, однако в центр города пока лучше не выезжать, сообщили власти. Дороги перекрыты, идёт ряд специальных мероприятий.