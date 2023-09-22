Развожаев: гражданская инфраструктура вокруг штаба флота в Севастополе цела
- РИА Новости
«Просьба сохранять спокойствие. Ситуация под контролем экстренных служб», — сказал он.
По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала.
Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали, отметил глава города.
«Даже выбитых стёкол пока не зафиксировано», — написал он в Telegram.
22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.
На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка и введена резервная техника.
Власти также сообщили, что в Бахчисарае всё спокойно, за городом силами ПВО сбита ракета, от обломков загорелась трава, сейчас на месте работает МЧС.