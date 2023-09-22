Врач Шевко: капли от насморка нельзя использовать более десяти дней
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Из-за привыкания и атрофии слизистой оболочки носа при длительном использовании таких капель сосуды носовой полости перестают сокращаться самостоятельно, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Такое состояние требует длительного и непростого лечения, отметила Шевко.
Существуют и другие, «системные» побочные воздействия сосудосуживающих капель на организм, среди них учащение сердцебиения, повышение артериального давления, заключила врач.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».