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Врач Шевко: капли от насморка нельзя использовать более десяти дней

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Врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко напомнила, что при лечении насморка сосудосуживающие капли следует использовать не более семи — десяти дней, иначе может наступить привыкание.
Врач Шевко: капли от насморка нельзя использовать более десяти дней
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Из-за привыкания и атрофии слизистой оболочки носа при длительном использовании таких капель сосуды носовой полости перестают сокращаться самостоятельно, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Такое состояние требует длительного и непростого лечения, отметила Шевко.

Существуют и другие, «системные» побочные воздействия сосудосуживающих капель на организм, среди них учащение сердцебиения, повышение артериального давления, заключила врач.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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