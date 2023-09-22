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Лор-врач Зайцев посоветовал водителям не использовать таблетки от укачивания

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Кандидат медицинских наук лор-врач Владимир Зайцев объяснил, почему препараты против укачивания не стоит принимать тем, кто находится за рулём транспортного средства.
Лор-врач Зайцев посоветовал водителям не использовать таблетки от укачивания
  • Gettyimages.ru

Водителям ни в коем случае нельзя принимать препараты от укачивания, иначе есть риск заснуть за рулём, предупредил специалист в интервью Радио Sputnik.

Если человека начинает укачивать, ему нужен кислород, отметил Зайцев.

«Остановитесь и подышите свежим воздухом. Если возможности остановиться нет, надо смотреть вдаль и равномерно дышать. Вдыхайте носом и выдыхайте ртом», — посоветовал специалист.

По его словам, когда кислород насытит головной мозг, состояние дурноты постепенно пройдёт.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской Анна Кривошеева посоветовала не садиться за руль на пустой желудок, так как это может привести к снижению уровня глюкозы в крови, ощущению слабости и головокружению.

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