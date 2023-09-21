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В ЦБ заявили о росте ипотечного кредитования в России в августе на 3,7%

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Рост ипотечного кредитования в России в августе текущего года составил 3,7%. Об этом свидетельствуют данные российского Центробанка.
В ЦБ заявили о росте ипотечного кредитования в России в августе на 3,7%
  • Gettyimages.ru
  • © Wasan Tita

«По предварительным данным, ипотека в августе выросла на рекордные 3,7% (+2,5% в июле)», — говорится в заявлении.

В ЦБ подчеркнули, что рост с начала года составил 18,5%, что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2021 года (18,3%).

Ранее стало известно, что в Москве в августе банки выдали 14 тыс. ипотечных кредитов, что на 7% больше, чем в июле, и на 53% — чем в августе 2022 года, когда было зарегистрировано 9,3 тыс. ипотечных сделок.

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