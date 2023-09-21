Банки Москвы выдали рекордное число ипотечных кредитов в августе

В Москве в августе банки выдали 14 тыс. ипотечных кредитов, что на 7% больше, чем в июле, и на 53% — чем в августе 2022 года, когда было зарегистрировано 9,3 тыс. ипотечных сделок.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Метриум», использовавшей данные Росреестра Москвы. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года — 13,5 тыс. соглашений. «Увеличение Центробанком ключевой ставки вызвало ажиотаж среди покупателей, планирующих приобретать квартиру в кредит. На рынке долевого строительства доля ипотечных клиентов сейчас составляет более 70% от общего числа покупателей», — отметила гендиректор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова. Ранее экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13%. По его мнению, это было ожидаемо.