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Банки Москвы выдали рекордное число ипотечных кредитов в августе

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В Москве в августе банки выдали 14 тыс. ипотечных кредитов, что на 7% больше, чем в июле, и на 53% — чем в августе 2022 года, когда было зарегистрировано 9,3 тыс. ипотечных сделок.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Метриум», использовавшей данные Росреестра Москвы.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года — 13,5 тыс. соглашений.

«Увеличение Центробанком ключевой ставки вызвало ажиотаж среди покупателей, планирующих приобретать квартиру в кредит. На рынке долевого строительства доля ипотечных клиентов сейчас составляет более 70% от общего числа покупателей», — отметила гендиректор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13%. По его мнению, это было ожидаемо.

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