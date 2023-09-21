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ФАС выдала предостережение из-за публичных заявлений о росте цен на свинину

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на свинину.
ФАС выдала предостережение из-за публичных заявлений о росте цен на свинину
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Akinshin

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что речь идёт о прогнозе, который высказал председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. 21 сентября журналисты ряда изданий привели его заявление по поводу роста цен на свинину в ближайшее время. 

«Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей», — указывается в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика.

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