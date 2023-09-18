ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика
- Gettyimages.ru
- © Tara Moore
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств», — отмечается в сообщении.
Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.
Ранее мобильные операторы заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5%.
Также сообщалось, что специалисты исследовали качество мобильной связи в столичном метро.