«Ъ»: мобильные операторы заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5%

Крупнейшие операторы связи считают, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы требует роста тарифов ежегодно на 5% выше инфляции.

Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минцифры.

«Власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в стране формально не регулируются тарифы на связь. При этом действует рекомендация ФАС об ограничении повышения цен на связь уровнем инфляции.

Также уточняется, что в прошлом году власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки.

Ранее в МТС сообщили о восстановлении работы сотовой связи в ряде регионов Поволжья.

Также сообщалось, что российские операторы связи продлили доступ к опции «Доступный интернет», предоставляющей бесплатный доступ к порталу «Госуслуги» и социальной сети «ВКонтакте».