«Ъ»: мобильные операторы заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5%
Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минцифры.
«Власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в стране формально не регулируются тарифы на связь. При этом действует рекомендация ФАС об ограничении повышения цен на связь уровнем инфляции.
Также уточняется, что в прошлом году власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки.
Ранее в МТС сообщили о восстановлении работы сотовой связи в ряде регионов Поволжья.
Также сообщалось, что российские операторы связи продлили доступ к опции «Доступный интернет», предоставляющей бесплатный доступ к порталу «Госуслуги» и социальной сети «ВКонтакте».