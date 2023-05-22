Мобильные операторы продлили бесплатный доступ к «Госуслугам» и «ВКонтакте» до 7 дней
- © РИА Новости / Александр Кряжев
Об этом сообщается на сайте Минцифры России.
«Операторы связи продлили до 7 дней действие опции «Доступный интернет», благодаря которой зайти на «Госуслуги» и «ВКонтакте» можно при нулевом балансе», — говорится в сообщении.
До этого услуга работала беспрерывно только 24 часа, после чего её надо было продлевать.
Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp добавил возможность редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки.