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WhatsApp дал возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут

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Мессенджер WhatsApp добавил возможность редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки.
WhatsApp дал возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут
  • Gettyimages.ru

Об этом компания заявила в своём блоге. Соответствующий функционал уже начали внедрять в мессенджер, и в ближайшие недели возможность редактирования будет доступна всем пользователям.

«Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений... Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите «Изменить» в появившемся меню», — отмечается в заявлении, в котором также уточняется, что данная возможность будет доступна только в течение 15 минут после отправки.

В заявлении также подчёркивается, что собеседники увидят факт изменения через специальную пометку, однако история исправлений им не будет доступна.

Ранее эксперт по информационной безопасности Андрей Слободчиков назвал WhatsApp опасным мессенджером, заявив о его критических уязвимостях.

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