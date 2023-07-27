Специалисты исследовали качество мобильной связи в столичном метро

Специалисты компании DMTEL проверили качество мобильной связи на всех линиях московского метро в рабочие дни в утренние и вечерние часы пик, когда сети операторов испытывают наибольшую нагрузку. По итогам замеров лучшие показатели оказались у МТС.

РИА Новости

Оператор набрал 796 баллов в рейтинге интегральных оценок качества мобильного интернета и 359 баллов по уровню качества загрузки данных из сети, пишут «Известия». «МегаФон» занял вторую позицию в общем рейтинге с результатом в 792 балла. «Билайн» оказался на третьей позиции с 722 баллами. По качеству воспроизведения видео первое место занял «Билайн», МТС — второе, а «МегаФон» — третье. Tele2 занял четвёртое место в общем списке, набрав 544 балла. Ранее Дептранс Москвы анонсировал финальное тестирование возможности активировать транспортную карту «Тройка» через турникеты столичного метрополитена.