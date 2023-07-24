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Активация транспортной карты «Тройка» станет доступна через турникеты Московского метрополитена

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Дептранс Москвы анонсировал финальное тестирование возможности активировать транспортную карту «Тройка» через турникеты столичного метрополитена.
Активация транспортной карты «Тройка» станет доступна через турникеты Московского метрополитена
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.

В ведомстве заявили о наборе 100 человек в фокус-группу из числа пассажиров для финального тестирования нового сервиса.

На данный момент в электробусах, автобусах и трамваях Москвы на более чем 30 тыс. валидаторах доступна активация «Тройки».

Ранее Минтранс России заявил, что интенсивность автодвижения по Крымскому мосту восстанавливается, вчера по нему проехало 8,9 тыс. автомобилей.

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