Активация транспортной карты «Тройка» станет доступна через турникеты Московского метрополитена

Дептранс Москвы анонсировал финальное тестирование возможности активировать транспортную карту «Тройка» через турникеты столичного метрополитена.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса Москвы.

В ведомстве заявили о наборе 100 человек в фокус-группу из числа пассажиров для финального тестирования нового сервиса.

На данный момент в электробусах, автобусах и трамваях Москвы на более чем 30 тыс. валидаторах доступна активация «Тройки».

Ранее Минтранс России заявил, что интенсивность автодвижения по Крымскому мосту восстанавливается, вчера по нему проехало 8,9 тыс. автомобилей.