В Минтрансе сообщили о восстановлении интенсивности движения по Крымскому мосту

Интенсивность автодвижения по Крымскому мосту восстанавливается, вчера по нему проехало 8,9 тыс. автомобилей, заявили в Минтрансе России.

«За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8935 автомобилей. Таким образом, интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14,3 тыс. автомобилей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ведомство организовало досмотр легковых авто, следующих по мосту, а также регулировку проезда в реверсивном режиме во избежание пробок.

Ранее в Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что службы безопасности Крыма и других регионов России принимают необходимые меры в связи с участившимися попытками атак украинских беспилотников.