В Минтрансе сообщили о восстановлении интенсивности движения по Крымскому мосту
- РИА Новости
«За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8935 автомобилей. Таким образом, интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14,3 тыс. автомобилей», — приводит сообщение РИА Новости.
Ведомство организовало досмотр легковых авто, следующих по мосту, а также регулировку проезда в реверсивном режиме во избежание пробок.
Ранее в Минобороны России сообщили о попытках украинских беспилотников атаковать объекты на территории Крыма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что службы безопасности Крыма и других регионов России принимают необходимые меры в связи с участившимися попытками атак украинских беспилотников.