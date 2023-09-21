Специалист Даниленко посоветовала вакцинироваться от гриппа в преддверии эпидемиологического сезона

Заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко рекомендовала россиянам привиться в преддверии эпидемиологического сезона.

«Как мы уже знаем, кампания по вакцинации стартовала. Поэтому очень важно привиться, своевременно привиться, для того чтобы ограничить распространение вируса и таким образом снизить нагрузку на медицинский персонал и уберечь себя и своих близких», — заявила Даниленко на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Также, по её словам, ожидается эпидемический подъём по гриппу, но он будет слабее, чем в прошлом году.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала, когда стоит прививаться от гриппа. По её словам, это стоит сделать в сентябре или октябре.