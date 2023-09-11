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Специалист Пшеничная рекомендовала прививаться от гриппа в сентябре или октябре

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, когда стоит прививаться от гриппа.
Специалист Пшеничная рекомендовала прививаться от гриппа в сентябре или октябре
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» Пшеничная заявила, что самое оптимальное время для вакцинации — сентябрь-октябрь.

Эксперт пояснила, что на выработку защитных антител уходит до четырёх недель. При этом чаще всего стремительный рост заболеваемости наблюдается в конце осени.

«В этом году в России планируют привить 60% населения, а в группах риска эта цифра должна составить 75%», — добавила профессор.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в этом сезоне не стоит ожидать чего-то нового от гриппа, а в случае с вакцинацией важно помнить, что иммунитет вырабатывается около трёх недель при первичной иммунизации.

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