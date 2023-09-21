Отоларинголог Зайцев посоветовал не использовать сосудосуживающие капли при первых симптомах насморка
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«Первое, что бы я посоветовал при появлении заложенности носа, — постараться перетерпеть её, если это не доставляет невыносимого дискомфорта», — цитирует эксперта сайт kp.ru.
По его словам, если насморк продолжает беспокоить, то можно купить не взрослые сосудосуживающие капли, а детские.
«Если нос заложен, в его полости образовались корки, то мы рекомендуем промывания. Чаще всего для этого используются растворы на основе морской соли. Но прежде чем приступить к промываниям, нужно снять отёчность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель», — отметил Зайцев.
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