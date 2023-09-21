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Невролог Боголепова назвала причины развития болезни Альцгеймера

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Руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог Анна Боголепова назвала болезнь Альцгеймера нейродегенеративным заболеванием, которое характеризуется малозаметным началом, неуклонным прогрессированием расстройств памяти и познавательных функций.
Невролог Боголепова назвала причины развития болезни Альцгеймера
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Это одна из важнейших проблем современного общества, которая вносит значительный вклад в инвалидизацию людей и влияет на качество их жизни.
Диагноз считается лидирующей причиной деменции — около 60—70% всех случаев, его наличие приводит к нарушению профессиональной деятельности, трудностям в общении с другими людьми и снижению социальных контактов, сложностям в выполнении бытовых дел», — сказала Боголепова в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, болезнь может передаваться по наследству в 10% случаев или возникать спонтанно. Как отметила эксперт, во втором случае в основе лежат разные факторы риска или их совокупность.

Как отметила Боголепова, к основным методам профилактики относится коррекция факторов риска.

«Регулярное наблюдение у медиков и приём правильно подобранных лекарств играют важную роль», — добавила она.

Ранее кандидат медицинских наук врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков в беседе с RT рассказал, как распознавать и лечить деменцию.

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