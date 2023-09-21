Невролог Боголепова назвала причины развития болезни Альцгеймера
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«Это одна из важнейших проблем современного общества, которая вносит значительный вклад в инвалидизацию людей и влияет на качество их жизни.
Диагноз считается лидирующей причиной деменции — около 60—70% всех случаев, его наличие приводит к нарушению профессиональной деятельности, трудностям в общении с другими людьми и снижению социальных контактов, сложностям в выполнении бытовых дел», — сказала Боголепова в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, болезнь может передаваться по наследству в 10% случаев или возникать спонтанно. Как отметила эксперт, во втором случае в основе лежат разные факторы риска или их совокупность.
Как отметила Боголепова, к основным методам профилактики относится коррекция факторов риска.
«Регулярное наблюдение у медиков и приём правильно подобранных лекарств играют важную роль», — добавила она.
Ранее кандидат медицинских наук врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков в беседе с RT рассказал, как распознавать и лечить деменцию.