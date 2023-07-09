Врач Куреков: трудности с произношением слов могут свидетельствовать о развитии деменции

Кандидат медицинских наук врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков в беседе с RT рассказал, как распознавать и лечить деменцию.

«Деменция — это состояние, характеризующееся снижением памяти и нарушением различных когнитивных функций, то есть фактически это приобретённая форма слабоумия. Это связано с органическими поражениями головного мозга», — рассказал специалист.

По его словам, патология формируется при сосудистых заболеваниях, болезни Альцгеймера, черепно-мозговой травме, опухоли.

«Индикаторами служат следующие симптомы: проблемы с памятью (человек с трудом запоминает некоторые события, иногда забывает имена близких), дезориентированность в пространстве и времени, чрезмерное отвлечение, странные или навязчивые мысли (преследование, враги, внеземные и потусторонние сущности), усталость (не от физических нагрузок, а от работы по дому, умственной работы), ложные воспоминания, нарушение режима сна, неряшливое поведение пациента (пренебрежение личной гигиеной и неспособность поддерживать чистоту жилого помещения), трудности с артикуляцией и произношением слов, а также с трудностями при написании разборчивого письма, резкие и частые перепады настроения или, наоборот, стойкое безразличие, слуховые и зрительные галлюцинации (редкий случай)», — объяснил Куреков.

Первыми признаками, указывающими на возможное развитие деменции, врач назвал проблемы с организацией и планированием, личностные изменения, проблемы с пищеварением, запоры, трудности с артикуляцией и произношением слов, неспособность ориентироваться в незнакомых местах.

В случае обнаружения любого из упомянутых признаков эксперт рекомендовал без промедления обратиться к специалисту.

«Диагностика деменции осуществляется врачом-неврологом или психиатром. При деменции врач способен лишь замедлить прогрессирование патологических процессов. Гибель нервных клеток необратима, что означает: болезнь непрерывно прогрессирует. Но если состояние — это результат травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно», — добавил Куреков.

Он также подчеркнул важность проявления осторожности и бдительности к близким, но посоветовал не делать поспешные выводы и ставить диагноз без консультации специалиста.

«Только если признаки, указывающие на деменцию, сохраняются в течение длительного периода в несколько месяцев. Похожие симптомы могут проявляться у усталого, сонливого или находящегося в состоянии стресса человека. Поэтому как только человек достаточно отдохнёт, поведение и состояние вернётся к норме», — заключил собеседник RT.

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