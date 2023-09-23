Специалист Санина: для самозанятых оплачиваемый больничный не предусмотрен

Специалист Юлия Санина рассказала в беседе с RT, сколько раз в год можно брать больничный по уходу за больным ребёнком, а также что делать, если сам работник или его дети заболели в отпуске.

Эксперт напомнила, что, согласно законодательству, уйти на оплачиваемый больничный могут работники, которые оформлены в штат и работают по трудовому договору, сотрудники на ГПД (гражданско-правовой договор), индивидуальные предприниматели и адвокаты, а также граждане, которые стоят на бирже труда.

По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», для самозанятых оплачиваемый больничный не предусмотрен.

«Чтобы такая возможность появилась, человек должен оформить ИП и заключить договор добровольного страхования с Социальным фондом России», — добавила она.

Кроме того, как напомнила Санина, сотрудники с детьми часто уходят на больничный не потому, что заболели сами, а по уходу за заболевшим ребёнком.

«Чем младше дети, тем таких больничных обычно больше. Однако законодательством установлено количество оплачиваемых листов нетрудоспособности, которые можно оформить по такой причине. Если ребёнок младше семи лет, то за год на оплачиваемом больничном можно быть не больше 60 дней или 90 дней, если заболевание относится к специальному перечню. 45 дней оплачивается больничный по уходу за детьми в возрасте от семи до 15 лет и 30 дней (но не более семи дней подряд) в возрасте от 15 до 18 лет. Однако эти правила не действуют, если у ребёнка инвалидность, злокачественное образование или ВИЧ», — подчеркнула собеседница RT.

Размер больничных выплат также зависит от возраста ребёнка. Например, если ему меньше семи лет, больничный будет оплачиваться в 100%-ном размере, исходя из зарплаты работника, заявила эксперт.

«При этом стаж и тип лечения не будут иметь значения. А вот если ребёнку больше семи лет, то расчёт будет уже сложнее. При амбулаторном лечении первые десять дней больничный будет оплачиваться исходя из страхового стажа, а дальше — в размере 50% среднего заработка», — пояснила специалист.

Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодатель обязан продлить отпуск на число календарных дней больничного, пояснила Санина.

«А вот если у сотрудника во время такого отдыха заболел ребёнок или другой член семьи, то продление отпуска в таком случае не предусмотрено законодательством», — заключила эксперт.

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