Незаконное распитие алкоголя в самолёте призвали вывести в отдельную статью КоАП

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить правонарушения, связанные с противоправным потреблением алкоголя в транспорте, в отдельную административную статью правонарушения с последующим ужесточением штрафных санкций. Копия обращения на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время в соответствии с п. 1 ст. 20.20 КоАП России за потребление алкогольной продукции в местах, запрещённых федеральным законом, предусмотрены штрафы от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Данное положение носит общий характер и касается как распития алкоголя в парках, так и незаконного потребления алкогольной продукции в пассажирском поезде либо самолёте.

В то же время потребление алкоголя в поезде либо самолёте представляет собой повышенный риск для других граждан (пассажиров) и самого правонарушителя, подчеркнул депутат.

Это закрытые пространства, где проблематично оказать экстренную медицинскую помощь в случае форс-мажорных обстоятельств, заметил парламентарий.

Хамзаев добавил, что в СМИ регулярно появляются сообщения о снятии с рейсов дебоширов, пассажиров в нетрезвом состоянии, что лишь указывает на то, что существующие штрафные санкции не оказывают должного воздействия на граждан, готовых совершить правонарушение.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос и высказать позицию министерства о целесообразности выделения в отдельную административную статью ответственности за правонарушения, связанные с распитием алкогольной продукции на транспорте, и последующего ужесточения штрафных санкций», — говорится в тексте обращения.

Ранее Хамзаев предложил создать региональные образовательные программы по краеведению для средних школ.