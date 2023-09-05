Депутат Хамзаев предложил сделать краеведение обязательным школьным предметом

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать региональные образовательные программы по краеведению для средних школ. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что в последние два десятилетия федеральные власти приложили значительные усилия для реализации программ, направленных на развитие патриотического воспитания молодëжи.

При этом немалую роль в развитии патриотизма первоначально играет воспитание любви к родному краю, знакомство детей с местной историей, традициями, культурными особенностями, биографиями известных и заслуженных земляков, заметил депутат.

«Предлагаю Вам рассмотреть вопрос о создании региональных образовательных программ для средних школ, направленных на обязательное изучение школьниками истории и традиций родного края. Предлагаю также разработать федеральную концепцию изучения истории своего родного края», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Минпросвещения опровергли информацию об исключении произведений русских классиков из ЕГЭ по литературе 2024 года.