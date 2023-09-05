Депутат Хамзаев предложил сделать краеведение обязательным школьным предметом
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В обращении законодатель отметил, что в последние два десятилетия федеральные власти приложили значительные усилия для реализации программ, направленных на развитие патриотического воспитания молодëжи.
При этом немалую роль в развитии патриотизма первоначально играет воспитание любви к родному краю, знакомство детей с местной историей, традициями, культурными особенностями, биографиями известных и заслуженных земляков, заметил депутат.
«Предлагаю Вам рассмотреть вопрос о создании региональных образовательных программ для средних школ, направленных на обязательное изучение школьниками истории и традиций родного края. Предлагаю также разработать федеральную концепцию изучения истории своего родного края», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Минпросвещения опровергли информацию об исключении произведений русских классиков из ЕГЭ по литературе 2024 года.