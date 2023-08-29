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Минпросвещения опровергло данные об исключении классиков из ЕГЭ по литературе

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В Министерстве просвещения России опровергли информацию об исключении произведений русских классиков из ЕГЭ по литературе 2024 года.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Минпросвещения.

«Распространённая ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил министру просвещения Сергею Кравцову запрос, почему в материалах для подготовки школьников к ЕГЭ по литературе нет отечественных классиков.

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