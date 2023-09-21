Росздравнадзор: доля российских лекарств на рынке составляет около 70%
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Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
По её словам, этот показатель за последние три года увеличился на 10%.
«Сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%. Это высокий процент и не последняя планка», — заявила Самойлова, её слова приводятся на сайте кабмина.
Она отметила, что в целом в России нет дефицита лекарственных препаратов.
Ранее пресс-служба российского Минздрава сообщила, что в России нет дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин.