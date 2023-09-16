Минздрав: дефицита антидепрессантов с веществом флуоксетин в России нет
- Gettyimages.ru
«По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет», — цитирует РИА Новости сообщение.
На данный момент в России зарегистрировано 12 препаратов с веществом флуоксетин, как отечественного, так и зарубежного производства.
Ранее портал РБК сообщал, что в российских аптеках почти не осталось антидепрессанта «Прозак» (международное непатентованное наименование — флуоксетин), производителем которого является американская компания Elli Lilly.