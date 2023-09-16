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Минздрав: дефицита антидепрессантов с веществом флуоксетин в России нет

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В России нет дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин, сообщает пресс-служба российского Минздрава.
Минздрав: дефицита антидепрессантов с веществом флуоксетин в России нет
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«По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет», — цитирует РИА Новости сообщение.

На данный момент в России зарегистрировано 12 препаратов с веществом флуоксетин, как отечественного, так и зарубежного производства.

Ранее портал РБК сообщал, что в российских аптеках почти не осталось антидепрессанта «Прозак» (международное непатентованное наименование — флуоксетин), производителем которого является американская компания Elli Lilly.

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