Минздрав: дефицита антидепрессантов с веществом флуоксетин в России нет

В России нет дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин, сообщает пресс-служба российского Минздрава.

«По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет», — цитирует РИА Новости сообщение.

На данный момент в России зарегистрировано 12 препаратов с веществом флуоксетин, как отечественного, так и зарубежного производства.

Ранее портал РБК сообщал, что в российских аптеках почти не осталось антидепрессанта «Прозак» (международное непатентованное наименование — флуоксетин), производителем которого является американская компания Elli Lilly.