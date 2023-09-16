РБК заявил о нехватке в российских аптеках антидепрессанта «Прозак»

Портал РБК заявляет, что в российских аптеках почти не осталось антидепрессанта «Прозак» (международное непатентованное наименование — флуоксетин), производителем которого является американская компания Elli Lilly.

Как сообщает портал со ссылкой на данные онлайн-агрегатора аптек, 15 сентября «Прозак» был доступен лишь в четырёх из почти 2,4 тыс. подключённых к сервису аптечных точек в Москве. Схожая ситуация наблюдается в Петербурге и Воронеже, а в Новосибирске и Казани лекарства в аптеках нет вообще.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что последняя партия «Прозака» поступила в продажу в конце июня. При этом в ведомстве отметили, что «признаков дефицита» флуоксетина на рынке России нет, и подчеркнули, что данное лекарство можно заменить на препараты с другими международными непатентованными наименованиями — это пароксетин, флувоксамин, циталопрам, эсциталопрам.

Как уточняет портал, по закону импортёры обязаны предупреждать Росздравнадзор о планах прекращения ввоза в Россию своих лекарств не менее чем за год, однако пока в российское ведомство соответствующего обращения не поступало.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, в свою очередь, указал, что вероятной причиной нехватки лекарства являются технические проблемы, связанные с передачей прав от Elli Lilly к Swixx Biopharma. По его словам, для поставок новому контрагенту надо внести изменения в ряд документов и наладить логистику, что может занять 6—12 месяцев.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.