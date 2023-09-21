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Врач Шевко напомнила, что антибиотики бесполезны при ОРВИ и гриппе

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Врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко рассказала, почему при гриппе и простуде не нужно употреблять антибиотики.
Врач Шевко напомнила, что антибиотики бесполезны при ОРВИ и гриппе
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Причиной возникновения гриппа и простуды являются вирусы, в то время как антибиотики — препараты, направленные на уничтожение бактерий, поэтому при вирусных заболеваниях они бесполезны, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Наряду с этим лечение антибиотиками может быть связано с потенциальными рисками для пациента, подчеркнула Шевко. Речь о тяжёлых инфекциях кишечника — псевдомембранозном колите, а также об аллергических и кожных реакциях.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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