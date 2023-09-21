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Врач Левченко: хруст в шее может быть симптомом межпозвоночной грыжи

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Врач травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Ольга Левченко рассказала, что хруст в шее при повороте головы обычно не представляет опасности, но в некоторых случаях является сигналом о патологических процессах, которые требуют особого внимания.
Врач Левченко: хруст в шее может быть симптомом межпозвоночной грыжи
  • Gettyimages.ru
  • © amenic181

«Сидя за компьютером или наклоняя голову над телефоном, мы часто подвергаем шейный отдел позвоночника дополнительным нагрузкам, что также может вызвать перенапряжение и появление хруста», — предупредила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, если хруст в шее сопровождается болями в верхнем отделе позвоночника, а также «отдаёт» в другие части тела, стоит проконсультироваться с врачом на предмет остеохондроза или грыжи межпозвоночного диска.

Также в том случае, если хруст сопровождается невозможностью повернуть шею, следует как можно скорее обратиться к врачу.

Позвоночник — важная и очень хрупкая система, которая требует заботы и постоянного контроля состояния, заключила Левченко.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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