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Специалист Жук рекомендовала привлекать студентов в нефтегазовую сферу

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Заместитель генерального директора по обучению Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, руководитель департамента «Академия производительности» Ирина Жук на HR-саммите TNF 2023 рекомендовала привлекать молодых специалистов в нефтегазовую сферу.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

На саммите TNF директор аналитического направления «Апрайт» Екатерина Сподина рассказала, что по занятости работников в нефтегазовой отрасли первое место занимает Башкортостан, второе — Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, третье — Москва.

Жук рекомендовала для преодоления дефицита кадров в данной сфере использовать скрытые резервы и привлекать больше молодых специалистов.

«Одно направление — искать новых людей, увеличивать штат, второе направление — искать скрытые резервы, повышать эффективность и отдачу от тех сотрудников, которые работают», — добавила специалист.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал аномальной для страны безработицу в 3% и считает данную ситуацию тормозом для экономики.

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