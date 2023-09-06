Решетников назвал аномальной для России безработицу в 3%

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал аномальной для страны безработицу в 3% и считает данную ситуацию тормозом для экономики.

Как сообщает РИА Новости, выступая на пленарной сессии Форума социальных инноваций регионов, он отметил, что человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике.

«Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% всё-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается и в опережающем росте заработных плат — это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов», — сказал он.

Решетников призвал более активно работать над привлечением мигрантов в экономику.

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