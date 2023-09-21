Узнать больше

Врач Горенков: в периоды магнитных бурь метеозависимые могут ощущать мигрень

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков рассказал о влиянии магнитных бурь на организм человека.
Врач Горенков: в периоды магнитных бурь метеозависимые могут ощущать мигрень
  • Gettyimages.ru

Чувствительные к магнитным бурям люди, как правило, имеют проблемы со здоровьем, прежде всего сердечно-сосудистые заболевания — гипертонию, ишемическую болезнь сердца, отметил он в интервью Радио Sputnik.

«Если люди метеозависимы и обращают внимание на магнитные бури, у них могут быть мигренеподобные боли, сердцебиение, изменение артериального давления в сторону повышения или понижения», — объяснил Горенков.

В такие дни специалист посоветовал по возможности избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды, отказаться от алкоголя и острой пищи, а также следить за артериальным давлением и высыпаться.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить