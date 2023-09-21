Врач Горенков: в периоды магнитных бурь метеозависимые могут ощущать мигрень

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков рассказал о влиянии магнитных бурь на организм человека.

Чувствительные к магнитным бурям люди, как правило, имеют проблемы со здоровьем, прежде всего сердечно-сосудистые заболевания — гипертонию, ишемическую болезнь сердца, отметил он в интервью Радио Sputnik.

«Если люди метеозависимы и обращают внимание на магнитные бури, у них могут быть мигренеподобные боли, сердцебиение, изменение артериального давления в сторону повышения или понижения», — объяснил Горенков.

В такие дни специалист посоветовал по возможности избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды, отказаться от алкоголя и острой пищи, а также следить за артериальным давлением и высыпаться.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».