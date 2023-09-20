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Психолог Сулим посоветовала «выбросить» лишнее во время осенней хандры

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Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, как бороться с осенней хандрой.
Психолог Сулим посоветовала «выбросить» лишнее во время осенней хандры
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  • © martin-dm

«Очень важно в это время отдыхать, находить способы получить удовольствие, выбросить лишнее из жизни, чтобы можно было с меньшими затратами решать обычные жизненные вопросы», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, осенняя хандра наступает из-за нехватки солнечного света, и процессы естественной выработки серотонина и дофамина идут не так активно.

Со своей стороны, нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина в беседе с газетой «Известия» отметила, что на настроение могут влиять погода, атмосферное давление, продолжительность светового дня.

«Есть способы регулировать сезонные перепады настроения. Например, важно следить за своим режимом и стараться спать не менее восьми часов. Переутомление напрямую влияет на эмоциональный фон», — сказала она.

Как добавила эксперт, важно сделать режим единым, поскольку мозг приспособился жить в рамках привычных паттернов.

Ранее психолог Елена Соловьёва выразила мнение, что стресс способен усилить предпосылки к хроническим заболеваниям.

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